La partitella in famiglia disputata dai dirigenti della Juve ha attratto grande attenzione da parte del pubblico. In tantissimi tra i tifosi si sono riversati sui social per commentarla, per vederla e per farsi anche qualche risata. Tra colpi di ex campioni come Nedved, Pirlo e Tudor, oppure gol dei dirigenti. Il tutto con i giocatori attuali sparsi a bordo campo, a fare da mister e a osservarne le mosse. Non tutti però. C'è un giocatore che ha disputato parte della partitella in famiglia: il terzo portiere Carlo Pinsoglio.