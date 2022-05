Tra oggi e i prossimi giorni la Juve - dirigenza e Allegri - si ritroverà per parlare di mercato, per definire la situazione e il futuro. Si parlerà di nomi sul tavolo da tempo e anche di alcune novità: Angel Di Maria, che è molto vicino alla Juventus, è il primo nome, ma c'è anche qualche sorpresa... Filip Kostic, ad esempio. La Juve perderà, per scelta, diversi giocatori e cerca rinforzi sugli esterni. Via Dybala, via Bernardeschi e vicino ai saluti anche Morata, con Kean in bilico. Restano Chiesa e Vlahovic. Per questo motivo Di Maria resta il primo nome, mentre la Juve studia il ritorno al 4-3-3 per il 2022-23, con il serbo al centro di tutto. Con l'argentino c’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta ma anche parecchio ottimismo e l’affare potrebbe chiudersi a breve, scrive la Gazzetta. Per la fascia sinistra invece piace molto Ivan Perisic, in scadenza con l’Inter, ma il suo arrivo è legato al summit con l'Inter. Così spunta il nome di Kostic, 29enne serbo dell’Eintracht Francoforte, compagno di nazionale di Vlahovic. Piace all'Inter ed è stato molto vicino alla Lazio, ha lo stesso agente di Bonucci e un solo anno di contratto restante. La Juve studia il colpo: primo nome Perisic, secondo Kostic. Per cui servono 15 milioni di euro.