. Martedì la Juventus esordirà contro il top team francese, ma Allegri in queste ore dovrà valutare le condizioni di almeno tre potenziali titolari. Il primo, Adrien, che ha saltato la trasferta di Firenze per una botta alla coscia, poi Angel Di Maria che contro la Fiorentina è stato impiegato solo per 45 minuti. E infine, centrale con la Viola, rimasto in campo fino al termine della gara, stringendo i denti a causa di una caviglia dolorante e di un secondo colpo subito."Angel lo abbiamo sostituito per precauzione, nelle prossime ore vedremo la situazione", ha spiegato Allegri. Nessun allarme, almeno per il momento. E, come scrive anche Tuttosport, dipenderà dalle sensazioni del Fideo, che già aveva saltato Samp e Roma per una lesione ai flessori e ieri ha preso una botta al polpaccio, e anche dalle valutazioni di Allegri e dello staff medico dopo l'allenamento di oggi. Ieri sera filtrava un cauto ottimismo in vista del Psg, ma la prudenza resta massima. Averlo fa la differenza, ma sicuramente non verranno corsi rischi. Discorso analogo anche per Danilo.Certe saranno invece le assenze dell'infortunato Szczesny, Federico Chiesa e Paul Pogba. Rientrerà definitivamente Bonucci, che avrà comunque pochi allenamenti nelle gambe.