di Federico Mariani

Cala il sipario sulla stagione. La Juventus si gode l’ottavo scudetto consecutivo ed i vari record riscritti, ma non perde di vista l’attualità ed il futuro più immediato. In fondo, la progettualità dei bianconeri è uno dei segreti dell’elisir che garantisce l’invincibilità in campionato dal 2011/12 ad oggi. E a Vinovo sanno bene che un punto di forza essenziale per la costruzione di questo incredibile ciclo era l’inossidabile BBC, la triade difensiva composta da Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Con il ritiro di “Barza”, la band si è sciolta e sono aperti i casting per trovare un nuovo faro. La ricerca procede tra la volontà di piazzare un grande colpo e l’attenzione alla spesa.



OCCASIONI – La Juve sta valutando diversi profili con l’intenzione di svecchiare il reparto arretrato. Il primo tassello è rappresentato da Merih Demiral, difensore turco messosi in evidenza al Sassuolo, ma di proprietà dell’Alanyaspor. Il ds bianconero Fabio Paratici lo considera un obiettivo fondamentale. Ma il ragazzo turco non è l’unico affare low cost. Resta viva l’opzione riguardante Kostas Manolas: i 36 milioni della clausola rescissoria sono un’occasione veramente allettante. Il greco classe 1991 ha ammesso di non essere convinto di rimanere a Roma. Insomma, l’affare è più che realistico. Un’altra occasione per qualità e prezzo è Toby Alderweireld. Il belga ha dichiarato amore al Tottenham, ma la Juve rappresenta una forte tentazione. Ed il basso costo del trasferimento, circa 30 milioni, agevolerebbe la manovra dei bianconeri. Un nome spuntato nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, è quello di Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco.



SOGNI PROIBITI – E poi ci sono i grandissimi colpi. Affari clamorosi, ma anche assai costosi. La Juve resta in lizza per Matthjis De Ligt, anche se l’asta di mercato è impegnativa. Difficile anche convincere Kalidou Koulibaly ad accettare di trasferirsi a Torino da Napoli. Così prendono corpo altri rumors. Ai campioni d’Italia piace Marquinhos. L’ex difensore della Roma potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, ma l’addio al club francese si consumerebbe solamente per almeno 60 milioni. Discorso simile per Samuel Umtiti: il centrale campione del mondo con la Francia all’ultimo Mondiale sembra prossimo a lasciare Barcellona. Ma il prezzo per assicurarsi le sue prestazioni tocca gli 80 milioni. Forse troppi anche per i disegni della Juve.