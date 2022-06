Il mercato in uscita sembra particolarmente complicato. La situazione legata ad Arthur è particolarmente complicata, non più semplice individuare vie d'uscita sul fronte Moise Kean e magari Alex Sandro. La lista dei cedibili è lunga, passa anche da Luca Pellegrini e Daniele Rugani, ma alla giusta offerta potrebbero partire pure i vari Adrien Rabiot, Denis Zakaria, Weston McKennie, Juan Cuadrado. Però per il momento non si sblocca ancora granché. Così la Juve continua a lavorare anche o soprattutto sull'altro mercato, quello dei giocatori fuori dal giro della prima squadra per poter così creare un tesoretto semplicemente fondamentale. Di Merih Demiral si è parlato a lungo, alla fine l'Atalanta lo ha riscattato e poi proverà a rivenderlo subito magari in Premier. Ma non c'è solo il turco tra i giocatori in orbita bianconera destinati a fare cassa.



