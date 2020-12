Nuova ondata di aspiranti allenatori a Coverciano. Nel nuovo Corso Combinato Uefa B-Uefa A al termine del quale si può iniziare la carriera d'allenatore, ci saranno anche alcuni juventini: primo fra tutti Alessandro Del Piero, fino adesso ottimo commentatore ma che in futuro potrebbe sedersi in panchina. Con lui, però, ci sono anche altri due ex bianconeri: il difensore Daniele Gastaldello, cresciuto in bianconero, e l'ex attaccante Alessandro Matri, che con la Juve ha vinto sei trofei tra cui tre scudetti.