Vent'anni per Matthijs de Ligt, quarantasei per Mark Iuliano. Anche l'ex difensore della Juventus spegne oggi, 12 agosto, le candeline della propria torta di compleanno. Nove stagioni a Torino, con 277 presenze ufficiali e 7 gol. L'esordio bianconero, avvenuto in Champions League, nell'anno in cui la Juve ha poi alzato la coppa (curiosa coincidenza?) ed ultima partita nel 2004. Tanti anni al servizio di due soli colori.



Tanti auguri!