La presenza di De Ligt al J-Medical l'ha completamente oscurato, ma nella giornata di oggi la Juventus ha completato e ufficializzato anche un altro colpo: si tratta Hamza Rafia, talento franco-marocchino del Lione, arrivato in bianconero dopo una lunga trattativa. Inizialmente sembrava dovesse arrivare a parametro zero, poi la Juventus ha chiuso l'affare con il presidente Aulas a 400 mila euro, a cui potranno essere aggiunti un massimo di 5 milioni di bonus, oltre a un incentivo del 20% sul valore aggiunto di un possibile trasferimento futuro. Ieri le visite e il deposito dei documenti in Lega.