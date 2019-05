Matthijs de Ligt non è il solo calciatore dell'Ajax che interessa alla Juventus. Come riporta Tuttosport, i bianconeri hanno messo nel mirino anche Donny van de Beek, centrocampista che però non ha negato la possibilità di restare ad Amsterdam ancora per una stagione: "​Ognuno deve prendere le proprie decisioni: io ho un contratto fino al 2022 con l'Ajax, e qui sto bene. Potrei continuare a giocare con grande gioia ad Amsterdam", le parole del nazionale olandese che piace anche a Tottenham e Real Madrid.