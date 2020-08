Dopo aver chiuso in crescita la stagione appena conclusa, Mattijs de Ligt salterà l'inizio della prossima: l'operazione effettuata oggi alla spalla infatti gli costa almeno tre mesi di stop, anche se l'olandese vuole stringere i denti per tornare a ottobre con l'inizio della Champions. Ma potrebbe non essere l'unica assenza di Pirlo per i primi mesi: secondo Tuttosport il tentativo di Sarri di rimetterlo in campo per il Lione ha peggiorato la situazione e ora l'argentino deve fare i conti con uno stiramento più grave di quello di prima. La Joya rischia di rimanere fuori per i prossimi trenta giorni, e ci vorrà tempo prima di tornare in forma.