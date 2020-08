Non solo Matthijs De Ligt, perché oggi è anche il compleanno di Mark Iuliano. Nato il 12 agosto 1973 a Cosenza, è cresciuto calcisticamente da difensore, trascorre i primi anni di carriera tra Salernitana, Bologna e Monza, prima di approdare alla Juventus nel 1996. Vi resterà per ben nove stagioni, fino al 2005, collezionando 277 presenze in totale, con 7 gol all'attivo. In bianconero conquista quattro scudetti (1996/97, 1997/98, 2001/02 e 2002/03), tre Supercoppa Italiana (1997, 2002 e 2003), una Supercoppa Uefa (1996), una Coppa Intercontinentale (1996) e una Coppa Intertoto (1999). Perderà ben tre finali di Champions League, oltre a quella dell'Europeo nel 2000. La sua carriera, però, resta ricca di gioie. Negli ultimi anni è stato allenatore del Partizani, squadra albanese in cui collaborava anche l'ex direttore generale bianconero, Luciano Moggi.