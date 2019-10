di BN

La Juventus torna a pescare a guardare da vicino in casa Ajax, dopo il grande colpo Matthijs de Ligt chiuso nella scorsa estate di mercato. Il difensore classe '99 ha vissuto un inizio di stagione tra incredibili alti e bassi in maglia bianconera, ma senza dubbio per qualità e talento è pronto a far emozionare i tifosi ancora per lungo tempo. Il club olandese è da sempre ricco di nomi di grande interesse, per la Juventus e non solo, e tra loro si segnala anche Joel Veltman.



L'AFFARE - Il terzino destro classe '92, che sa fare e bene anche il centrale, è un jolly difensivo che potrebbe risultare molto utile a Maurizio Sarri. Secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, gli osservatori della Juventus si sarebbero già mossi, tenendolo d'occhio da vicino nel corso dell'ultima partita della Nazionale olandese contro la Bielorussia. Con Veltman che ha giocato fianco a fianco con De Ligt, suo compagno in Orange e, chissà, con un possibile futuro a Torino in maglia bianconera.