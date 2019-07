La cessione di Juan Cuadrado in Cina, con l'offerta dello Shanghai Shenhua che sembra aver convinto del tutto la Juventus, è ormai imminente. Secondo quanto riportato da La Stampa, però, non sarà l'unica a essere chiusa nelle prossime settimane: per Joao Cancelo si attende soltanto l'offerta giusta, tra i 50 e i 60 milioni di euro, mentre sulla lista dei partenti ci sono anche Sami Khedira e Blaise Matuidi a centrocampo, oltre a Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic in attacco. In particolare, questi ultimi potrebbero lasciare spazio per l'acquisto di Mauro Icardi dall'Inter.