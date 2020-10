Gli occhi dei tifosi della Juventus sono puntati comprensibilmente sulla partita dell'Ezio Scida di questa sera alle 20.45: Crotone-Juve. Ma questo è un super sabato per quanto riguarda la Serie A, una di quelle giornate in cui parcheggiarsi sul divano e godersi lo spettacolo. Sia esso per divertirsi, gufare o conoscere meglio le rivali in campionato dei bianconeri. Alle 15 la 4^ giornata si apre infatti con Napoli-Atalanta, una sfida ad alta tensione e tasso di spettacolarità tra due candidate ai primi quattro posti. Mentre alle 18 una sfida che non ha bisogno di presentazioni: il derby di San Siro tra Inter e Milan. E per non farci mancare nulla, in contemporanea con la stracittadina milanese la Lazio sarà impegnata sul campo della Sampdoria.