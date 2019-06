Maurizio Sarri ha fatto visita a Cristiano Ronaldo in Costa Azzurra: il nuovo tecnico bianconero ha voluto subito incontrare il campione più importante e rappresentativo della Juventus, quello che più di tutti può fare la differenza anche nella prossima stagione. Ma dopo CR7, l'allenatore ex Chelsea avrà dei colloqui individuali anche con altri membri dello spogliatoio. Come riporta Tuttosport, sono in programma degli incontri con capitan Giorgio Chiellini e poi con Douglas Costa e Dybala. Perché bisogna ripartire dai "talentuosi", parola di Sarri: l'allenatore ha già iniziato a mettere mano sul mondo Juve.