Massimiliano Allegri è più determinato che mai a proseguire al meglio una stagione iniziata molto bene ma è anche dubbioso sulla permanenza per un altro anno. Tra coloro che possono sostituirlo, oltre ad Antonio Conte, ci sono in prima fila altri due allenatori. Fra questi, Igor Tudor, un altro ex che non vedrebbe l'ora di tornare a Torino, dopo aver giocato alla Juve e aver fatto il vice di Andrea Pirlo. Il croato è senza squadra e ha detto di no a De Laurentiis per un impegno con il Napoli fino a giugno. Poi, riferisce calciomercato.com, da tenere in considerazione anche Raffaele Palladino, che nella scorsa stagione ha battuto due volte su due la Juve in Serie A, e che si appresta ad affrontarla nella prossima giornata di campionato, sognando un giorno di allenarla. Per Galliani il futuro di Palladino è sulla panchina di una big: sarà la Juve?