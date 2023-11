Non solo sul campo. Massimilianodopo la vittoria di ieri sera sul Cagliari che gli è valsa la testa della classifica, almeno per una notte, in attesa della gara dell'Inter ha vinto anche nell'ippica. Celebre la sua frase in conferenza stampa sulriservata a chi si intende di ippica. Tra questi proprio il tecnico toscano della Juventus. Allegri infatti negli ultimi anni, in società con amici, ha creato una scuderia di galoppo, la Alma Racing, insieme di cognome e nome di Allegri. Nella giornata di oggi, come riferisce SportFace, all’Ippodromo Capannelle il suo cavallo Fly By Fly, montato da Mario Sanna, conquista il Premio De Felice, maiden per i due anni sui 1800 metri.ha vinto davanti a Grand Profit e Messika.- Già nei mesi scorsi la scuderia di Max si era presa le copertine. Per le performance degne di nota dei suoi cavalli, ma oggi a prendersi la copertina è Fly by Fly. Dunque Max vola sul campo ma anche all'ippodromo, testa della classifica di Serie A ma anche primo posto con il suo cavallo.