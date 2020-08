1









Ad aver vinto la Champions League col Bayern Monaco non è solo Kingsley Coman, ma anche un altro ex giocatore della Juventus, che oggi non ricopre più ruoli sul campo bensì dirigenziali. Parliamo di Hasan Brazzo Salihamidzic, terzino bianconero nel post Calciopoli che ha lasciato un ottimo ricordo di sé nell'ambiente Juve. Salihamidzic è da tre anni il direttore sportivo del Bayern, e durante questa stagione, lo scorso autunno, ha operato la difficile scelta di mandar via l'allenatore Niko Kovac per ingaggiare Hansi Flick. Una decisione rivelatasi vincente.