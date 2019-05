Non è soltanto Federico Chiesa l'obiettivo in comune tra Juventus e Inter in vista del prossimo mercato estivo. Senza dubbio il gioiello della Fiorentina resta la prima e più importante sfida tra Fabio Paratici e Beppe Marotta, ma c'è anche un nome importante per il centrocampo del futuro di entrambe le squadre nel mirino. Si tratta di Nicolò Barella, talento classe '97 del Cagliari, reduce da una stagione da protagonista tra i sardi. L'Inter, al momento, sembra favorita nell'affare, ma la Juventus resta con interesse alla finestra per Barella.