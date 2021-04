A due giorni dalla partita tra Juventus e Udinese, Andrea Pirlo ha avuto quasi tutti a disposizione nell'allenamento di oggi alla Continassa. L'unico indisponibile era Merih Demiral ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Oltre a Chiesa, ha lavorato in gruppo anche il brasiliano Danilo che sarà a disposizione dell'allenatore per la gara di domenica alle 18. Una notizia positiva per Pirlo, che a Udine si giocherà il suo futuro sulla panchina bianconera.