Federico Chiesa ma non solo. La Juventus è da più di un anno sul classe '97 della Fiorentina e in questi ultimi giorni di mercato sta studiando la formula giusta per convincere il presidente Commisso a lasciarlo partire. Ma se i bianconeri non dovessero riuscire a portare a Torino Chiesa, il piano B di Fabio Paratici si chiama Ousmane Dembelé, per il quale la Juve potrebbe provare l'assalto proponendo al Barcellona uno scambio con Douglas Costa, come riporta Tuttosport.