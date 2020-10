1









Chiesa c'è, ma serve un assist... da Douglas Costa. La sua partenza sembra la chiave giusta per chiudere il colpo, ma Fabio Paratici dovrà offrire al brasiliano un’occasione di trasferimento adeguata per poter insistere con l'esterno viola. Ma esiste anche un piano B, che coinvolge Douglas Costa: "la possibilità che la Juventus prenda Chiesa - scrive Tuttosport - senza aver ceduto il brasiliano non va esclusa al 100 per 100, ma è molto remota. Perciò la dirigenza bianconera tiene in considerazione il piano B, con il Barcellona, che pare essere l’unica destinazione che Douglas Costa accetterebbe. Al contrario, Ousmane Dembelé, in uscita dal Barcellona, nonostante la corte del Manchester United (interessato pure a Douglas Costa) ha fatto sapere alla dirigenza catalana di volere la Juventus. Così, se i Red Devils non riuscissero a convincere uno dei due, bianconeri e blaugrana potrebbero chiudere con lo scambio Dembelé-Douglas Costa la sessione di mercato aperta con quello Arthur-Pjanic". Stavolta si tratterebbe di prestiti, per ridiscuterne la prossima estate.