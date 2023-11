La Juve è protagonista con l'Italia grazie a Gatti e soprattutto Federico Chiesa ma non solo. Anche i giovani bianconeri si stanno mettendo in mostra con le nazionali minori. In particolare Hasa, eletto miglior giocatore dello scorso Europeo Under 19 e faro della Juve Next Gen, ha segnato una doppietta con l'Italia U20 contro l'Inghilterra, davanti a cinquemila tifosi inglesi. Protagonista anche Lorenzo Anghelé, trascinatore della Juve Primavera, che ha realizzato una tripletta nel solo secondo tempo di Italia-Liechtenstein Under 19, gara terminata con un rotondo 7-0 in cui ha trovato minuti anche Ripani e un gol anche Vacca, tanto per restare ai giovani juventini in giro con la Nazionale. Lo riporta Tuttosport.