Stamattina vi abbiamo fatto notare come Federico Chiesa compia 23 anni, proprio nel giorno di un Juve-Verona che non potrà disputare a causa della squalifica rimediata a Crotone. Se avesse giocato sulla fascia sinistra, l'ex viola avrebbe dato vita a un... duello di compleanno! Sì, perché sulla corsia destra del Verona agisce Marco Davide Faraoni, nato il 25 ottobre 1991. Sei anni in più rispetto a Chiesa, lanciato da Inter e Udinese. Dopo vari pellegrinaggi, l'anno scorso ha trovato la sua dimensione nella creatura di Ivan Juric. E stasera festeggerà 29 anni affrontando la Juventus all'Allianz Stadium.