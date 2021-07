Lo juventino è stato ritratto dall’artista Harry Greb con la coppa di Euro 2020 in mano, la maglia azzurra e una bandiera tricolore con la scritta "Il calcio è il nostro gioco". Euforia per la vittoria e immagine di un giocatore chiave in questa Nazionale, con i gol, le sterzate, le giocate, le corse.Più ironico il disegno a lui dedicato, ma sempre pungente:è la scritta, con il chiaro riferimento all'inno inglese "Dio salvi la regina" e come immagine la strattonata a Saka diventata virale sul web. Il murale è stato realizzato dal sarto Roberto Boccoli, conosciuto con il nome di Anonimo 74, in via dei Capocci, nel cuore della Capitale. L'artista ha spiegato al Corriere il motivo di questa opera: «Conosco bene gli inglesi e non mi sono piaciuti i fischi al nostro inno nazionale, il togliersi la medaglia alla premiazione e la loro sicurezza assoluta di averci già sconfitti, giorni prima della partita. Si piccano di essere modelli di fair play in campo e fuori di politically correct e poi sommergono di insulti razzisti i giocatori che hanno sbagliato i rigori».