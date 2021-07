Mercato ma non solo, perché la Juventus sta lavorando anche ai rinnovi di contratto. In attesa di sciogliere il nodo legato al prolungamento di Dybala ce ne sono due in dirittura d'arrivo: il primo è quello di Giorgio Chiellini, ufficialmente senza contratto da ieri ma che appena finito l'Europeo rinnoverà con la Juventus fino al 2022; l'altro è il contratto di, anche questo in via di definizione con il colombiano che prolungherà la scadenza dal 2022 al 2023.