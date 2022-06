La Juve trema per De Ligt. Titola così il Corriere dello Sport, che sottolinea la minaccia proveniente dal mercato, sempre più concreta e preoccupante: Real Madrid, Psg, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Barcellona vogliono Matthijs. Può diventare l’estate dei grandi difensori centrali e lui, che ha più qualche pensiero sul rinnovo con la Juventus, può rientrarci. Stallo nel percorso che dovrebbe portare al nuovo contratto, con scadenza spostata dal 2024 al 2026. Una base di discussione c’è, ma i nodi sono diversi, tra progetto e quella clausola che arriva fino a 140 milioni di euro.



E ORA? - "Il quadro si è ingarbugliato - si legge sul Corriere - e ora inizia a crescere il timore che si possa anche non arrivare al traguardo del rinnovo. Senza il prolungamento, De Ligt potrebbe finire immediatamente sul mercato in modo da realizzare il massimo possibile dalla sua cessione, che al massimo potrebbe avvenire la prossima estate, ad un anno dalla scadenza, a cifre comunque inferiori. Nel caso alla Continassa arrivasse una super offerta, quali sarebbero le conseguenze? Come si comporterebbe la Juve? Certamente ci sarebbe una riflessione perché certe cifre non potrebbero passare, specie in una situazione economica difficile come quella attuale, in cui il club deve agire all’insegna della sostenibilità del bilancio". Oltre all’addio di Chiellini, la Juve dovrebbe far fronte anche alla cessione del suo nuovo pilastro. E tutto sarebbe più complicato.