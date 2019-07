Giorgio Chiellini può saltare la tournée in Asia con la maglia della Juventus. La notizia è arrivata questo pomeriggio, a causa di un problema muscolare sofferto dal difensore bianconero in queste ultime ore. Nel caso, non sarebbe l'unico a restare a Torino tra i big a disposizione di Maurizio Sarri. Sia Aaron Ramsey che Douglas Costa, infatti, non partiranno per Singapore con il resto del gruppo al termine dell'allenamento di domattina al Training Center della Continassa.