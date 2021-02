Come se non bastasse la sconfitta contro il Porto, il giorno dopo il brutto ko in Champions la Juventus dovrà fare anche i conti con alcuni acciaccati, che si aggiungono agli infortunati indisponibili per la gara di ieri. Oltre a Chiellini, che si è fermato al 35' del primo tempo per un problema al polpaccio destro, oggi al JMedical si sono presentati anche Rodrigo Bentancur e Alvaro Morata: l'uruguaiano si sottoporrà ad alcuni controlli, Morata non stava bene già prima della gara ed effettuerà anche lui degli esami.