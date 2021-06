I primi passi di Massimiliano Allegri alla Juve nel suo mandato bis saranno legati al mercato. Prima ancora che i colpi si parlerà di conferme, già nel summit previsto per domani o dopo, quando Max e la società definiranno i piani dell’estate. E il dialogo sarà anche e soprattutto con i capitani di questa Juve: già partito Gigi Buffon, il primo dialogo è con Giorgio Chiellini, il capitano, che va verso il rinnovo per un anno. Poi sarà il tempo di Leonardo Bonucci, che resterà e sarà importante.



BONUCCI E... - Stando a quanto filtra, infatti, Allegri ha deciso in fretta su Giorgio Chiellini, che a meno di sorprese clamorose resterà, con colloquio per il rinnovo in programma con Agnelli nei prossimi giorni, ma anche Bonucci: ci ha parlato, perché i due si conoscono, hanno vissuto tanto insieme e anche superato momenti spinosi. Come riporta la Gazzetta, i due capitani (capitano e vice) resteranno insieme e avranno un ruolo molto importante nella nuova Juve. Forse più fuori che in campo, perché lì ci sarà Matthijs de Ligt, che è il presente e il futuro della Juve. Ma Bonucci gioca almeno 30 partite a stagione dal 2009 e con lui vanno verso la conferma anche Cuadrado, Alex Sandro, Morata e Dybala, per garantire un filo conduttore.



L'ALTRO NODO - Il nodo principale, poi, è quello che riguarda Ronaldo. Cristiano resta o va? Due strade, perché con lui cambia tutto. E nella famosa riunione in sala ci sarà una presenza quasi immateriale: il 7. Come riporta la Gazzetta, se restasse, il margine di manovra sarebbe limitato, mentre se partisse la Juve perderebbe 30 gol a campionato, ma potrebbe investire e soprattutto crescere più "liberamente" i giovani che avrebbero anche più responsabilità. E da discutere sul tavolo ci sarà anche il rinnovo di Dybala, spinoso ma oggi con la spinta positiva di Max...