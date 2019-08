Nuovi nomi? Ce ne sono sempre. Anche in una situazione apparentemente definita come il mercato in entrata della Juventus. E allora, aspettando che si possa definire la situazione relativa a Daniele Rugani, Paratici adocchia Miranda e spera di chiudere pure la cessione di Mario Mandzukic, possibilmente al Bayern Monaco dell'amico Salihamidzic.



IL NOME - Ma parlavamo di nuovi nomi. Lo è certamente Moussa Dembelé, attaccante del 1996 in forza al Lione: nelle prime giornate ha già messo a segno tre gol. E venerdì sera, come racconta il Corriere dello Sport, gli scout bianconeri erano diretti a Lione, strabiliati dalle doti dell'attaccante francese (autore di una doppetta) arrivato in francia proprio la scorsa estate. Il Lione l'ha prelevato dal Celtic per 22 milioni di euro.