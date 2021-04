1









La Juventus ha di che osservare in chiave mercato nella partita in programma oggi alle 15 contro la Fiorentina. Di Gaetano Castrovilli si sta parlando con insistenza, ma c'è un altro talento viola che potrebbe fare al caso dei bianconeri. Parliamo del centravanti serbo Dusan Vlahovic, che in questa stagione sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, a fronte della rivalità tra le due tifoserie, tra Fiorentina e Juve storicamente c'è un florido asse di mercato, incarnato oggi da Chiesa e Bernardeschi. Vlahovic ha all'attivo 22 gol in due stagioni di Serie A.