Derby di Manchester per i terzini della Juventus. Come riporta Tuttosport, United e City non sono interessati solo a Joao Cancelo ma anche ad Alex Sandro e per entrambi sarebbero pronte offerte da 60 milioni di euro. Difficilmente la Juve deciderà di privarsi di entrambi ma uno dei due potrebbe partire generando una importante plusvalenza per le casse bianconere. Di certo ci sarà bisogno di una cessione eccellente per non far gravare il mercato sui conti del club in maniera accessiva. Alex Sandro e Cancelo hanno mercato in Premier. La Juve aspetta le offerte e il nuovo allenatore, poi ci saranno da prendere decisioni.