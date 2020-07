Non solo campo, perché il giorno dopo la sfida tra Juventus e Atalanta, i due club hanno ricominciato a parlare di mercato. I nerazzurri stanno pensando a Mattia Perin, che a fine stagione rientrerà dal Genoa ma in bianconero è chiuso da Szczesny e Buffon. A fare il terzo non ci sta, così l'Atalanta potrebbe essere un'opzione in caso di cessione di Gollini. I rapporti tra i due club sono ottimi, l'ultimo affare in ordine di tempo è quello di Muratore passato in nerazzurro per sette milioni. Il prossimo, potrebbe essere Mattia Perin.