10









Domenica all'ora di pranzo, la Juve ospiterà il Venezia all'Allianz Stadium, in una gara che potrebbe essere decisiva per il raggiungimento matematico della qualificazione alla prossima Champions League. Ma i bianconeri hanno ambizioni ben maggiori, soprattutto ora che il Napoli dista appena un punto e che il terzo posto è a portata di mano, anche se le ambizioni che hanno sempre contraddistinto il mondo Juve sono totalmente differenti. I veneti, dal canto loro si presenteranno per la prima volta con un allenatore differente da Paolo Zanetti in questa stagione di Serie A, il quale ha lasciato il posto al neo arrivato Soncin. I bianconeri troveranno inoltre i due ex Mattia Caldara e Christian Molinaro che, nonostante i pochi precedenti tra le due squadre non sono gli unici ad aver indossato entrambe le maglie.



Nella Gallery di seguito tutti i doppi ex.