1









Non solo Calciopoli, non solo il bilancio o Luis Suarez, tra le domande degli azionisti alla Juventus anche un passasggio sull'inchiesta Last Banner, che vede coinvolto il club come parte civile e una dozzina di tifosi bianconeri. Come scrive Repubblica: "Non poteva mancare, nel lungo elenco di domande piccate formulate dall'azionista Marco Bava, anche un riferimento alla questione delle infiltrazioni della Ndrangheta nella tifoseria bianconera. Con una domanda specifica sull'incontro tra il presidente Agnelli e la famiglia Dominiello: 'Non è mai avvenuto. È il contenuto (falso) della minaccia estorsiva che è stata immediatamente denunciata. Tutti gli episodi sono stati denunciati dalla Juventus attraverso i funzionari operativi. La Società si è costituita parte civile nel processo sorto a seguito di tali denunce'".