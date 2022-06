La promozione in Serie B porta entusiasmo e nuovi colpi. Il Palermo mira a confermare il bomber da 29 gol in C, Matteo Brunori, e non solo. Dalla Juve, infatti, i rosanero vorrebbero prendere altri due giocatori: Diego Stramaccioni, 21 anni, difensore centrale dell'U23 e Nicolussi Caviglia, 22 anni, centrocampista. Lo riporta Seriebnews.com.