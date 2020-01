Non solo Matteo Brunori, che giocherà nella Juve U23 (già convocato per oggi), non solo lo scambio Alejandro Marques-Matheus Pereira con il Barcellona, la Juve ha chiuso altri due affari. Al Pescara andrà Edoardo Masciangelo, proprio nello scambio con Matteo Brunori, mentre nell'Under 23 tornerà Wesley, terzino destro del 2000 di rientro dal Verona.