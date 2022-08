Il mercato della Juve è ancora ben lontano dal definirsi concluso. C'è il nodo della punta da sciogliere, ora che Arek Milik rappresenta l'alternativa su cui tuffarsi nel caso in cui non si riuscissero a definire in tempo quelle cessioni necessarie per concludere quei colpi più vicini all'area delle prime scelte. Sempre collegato alle uscite c'è l'obiettivo Leandro Paredes per il centrocampo. E poi ovviamente c'è il mercato in uscita da cui dipende oggi più che mai quello in entrata. Ma questa estate ha visto la Juve lavorare e tanto anche in grande prospettiva. Perché pure questa estate non sono mancati i colpi a livello giovanile, di quei giocatori chiamati a imporsi secondo un processo di crescita graduale tra Under 19 (ora guidata da Paolo Montero) e Under 23 (anche qui cambio di guida, c'è Massimo Brambilla). Nelle prossime ore verrà definito anche il passaggio in bianconero di Michele Besaggio dal Genoa, poi toccherà pure a quel Tommaso Mancini di cui si è discusso a lungo negli scorsi giorni. Provando ad andare oltre, però, questi ultimi due colpi sono solo gli ultimi di una lista da cui si possono pescare cinque nomi su cui provare a scommettere.Scoprili in gallery