Col gol di oggi nel primo tempo contro la Spal, Cristiano Ronaldo ha raggiunto Quagliarella e Batistuta andando a segno nell'undicesima partita consecutiva. Sì, ma non solo: perché CR7 è diventato anche il portoghese più prolifico del campionato raggiungendo l'ex Fiorentina e Milan Manuel Rui Costa a 42 reti. Piccolo particolare: Rui Costa ci era riuscito in 339 partite, Cristiano ha raggiunto il primato in sole 52 gare in Serie A con la maglia della Juventus. Il portoghese continua ad essere il simbolo della squadra di Sarri, e anche oggi - finora - il suo gol sta decidendo la partita contro la Spal.