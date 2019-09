Andrea Barzagli è tornato ufficialmente a far parte della Juventus, in qualità di assistente di Maurizio Sarri, nella giornata di martedì. Il tecnico ha oggi spiegato in conferenza stampa quale sarà il suo ruolo in bianconero, ma non è finita qui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche Marco Storari è in trattativa con la Juventus per un ritorno in società, come manager del club bianconero. Sarebbe un altro gradito ritorno a Torino.