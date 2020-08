Non c'è solo l'Atalanta tra le prossime destinazioni di Mattia Perin. Il portiere della Juve di ritorno dal prestito al Genoa è stato richiesto da Gasperini per rimpiazzare Gollini, infortunato ed eventualmente in partenza visto che ha richieste in Premier League. Secondo Tuttosport, però, l'estremo difensore di Latina piace anche alla Roma e anche i giallorossi potrebbero fare una prima proposta nelle prossime ore. Due destinazioni per Perin, destinato a lasciare la Juve, questa volta a titolo definitivo.