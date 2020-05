Centro di gravità Pjanic. Parte del mercato della Juventus passa dalla cessione del bosniaco. Da tempo il centrocampista è finito nelle mire del Paris Saint-Germain, con il ds Leonardo suo grande estimatore, mentre negli ultimi giorni la pista più calda è quella che porta al Barcellona, nell’ambito dello scambio con Arthur. C’è un tassello del mosaico che sta facendo vacillare la dirigenza bianconera: il brasiliano ex Gremio non ha nessuna intenzione di muoversi dal Camp Nou, posizione che sta facendo muovere Fabio Paratici verso altri lidi. Le infinite vie del calciomercato lo stanno spingendo verso Londra, sponda Chelsea, per trattare uno scambio che farebbe felicissimo Sarri, ovvero Pjanic-Jorginho.



LA COPPIA SARRI-JORGINHO - Stando a quanto riporta il Guardian, Juventus e Chelsea hanno intrapreso i discorsi iniziali per negoziare questo scambio, in cui c’è lo zampino del tecnico toscano. In questa parte di stagione, Sarri ha trattato Pjanic come fosse il suo Jorginho del Napoli o del Chelsea, chiedendogli quei famosi 150 palloni giocati a partita mai raggiunti dal bosniaco. A questo punto, meglio se in cabina di regia ci fosse il centrocampista azzurro, e non una sua controfigura. Tra i due c’è un amore calcistico evidente, tanto da aver spinto Sarri prima a chiederlo al San Paolo, poi a portarselo dietro a Londra, e ora a desiderarlo nella Torino bianconera. Da Pjanic a Jorginho, il pallino delle azioni della squadra di Sarri può cambiare interprete.