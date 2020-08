1









Arthur-Pjanic, ma non solo. La trattativa che ha portato a chiudere uno dei più importanti affare dell'estate sull'asse Torino-Juventus ha un retroscena: come rivela il Mundo Deportivo, durante le trattative Paratici avrebbe provato ad inserire anche un giovane talento del Barcellona nell'affare. Si tratta di Sergio Akieme, terzino sinistro di 22 anni, giocatore della formazione B, spesso con la Prima Squadra. Un'ipotesi che non ha trovato consensi nel spagnolo, che avrebbe risposto con un "no, grazie", perché sembra intenzionato a puntare sul giovane giocatore dopo la positiva esperienza con la maglia del Rayo Vallecano.