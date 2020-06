4









Doppie visite oggi al J Medical: Arthur ma non solo, perché farà i test fisici con la Juventus anche Felix Correia, esterno d'attacco destro portoghese, classe 2001, che la Juve prenderà dal Manchester City. Cresciuto nello Sporting Lisbona, è considerato uno dei migliori talenti del calcio portoghese: in questa stagione, finora, ha totalizzato 3 gol e 7 assist in 27 partite con le giovanili dell'Az Alkmaar, dove gli inglesi l'avevano girato in prestito fino alla fine di questa stagione. Dalla prossima, Correira si vestirà di bianconero.



L'AFFARE - Correia arriva in uno scambio messo in piedi con il Manchester City, al quale andrà lo spagnolo classe 2002 Pablo Moreno, che quest'anno ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 21 presenze con la Primavera di Zauli. Una volta definito l'affare, il City girerà Moreno al Girona, club satellite degli inglesi.