Telefonate e contatti a distanza, in questo periodo di stop forzato sta nascendo una sinergia tra Barcellona e Juventus. Tanti nomi sul tavolo da una parte e dall'altra, l'ultimo è quello di Sergi Roberto. Il terzino classe '92 è entrato nel mirino dei bianconeri che stanno pensando di inserire una o più contropartite per convincere il Barça a far partire lo spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2022. Tra gli altri giocatori che piacciono alla Juve, c'è anche quell'Arthur Melo che tanto vorrebbe Sarri per il suo centrocampo. Dall'altra parte, il Barcellona ha messo gli occhi su Bentancur e Douglas Costa.