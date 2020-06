La Juventus non ha mollato Sergej. Il centrocampista serbo piace da tempo ai bianconeri per i quali sarebbe l'alternativa perfetta a Paul Pogba. Il gol contro l'Atalanta non ha fatto altro che aumentare l'interesse da parte della Juve ma anche del Psg, che ha già presentato un'offerta alla Lazio per il serbo: respinta. All'istante. A Lotito non bastano i 60 milioni messi sul piatto da Leonardo, ne vuole almeno 85.