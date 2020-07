6









Nella serata di ieri la Juventus ha fatto impazzire tutti con un tweet su Paul Pogba, nonostante la marcia indietro fatta qualche minuto dopo. I tifosi si sono scatenati, pregando per un altro super colpo a centrocampo. E almeno sull'investimento hanno ragione. Sì, perché se arrivare a Pogba e Milinkovic sembra difficile, questione di cartellini e di ingaggi molto elevati, Paratici ragiona comunque su un centrocampista da affiancare al colpo Arthur, per rinforzare il reparto più in difficoltà. C'è Jorginho, nome caldo, che costa 40 milioni di euro e per cui Paratici proverà a mettere sul piatto Rabiot, seguito anche dall’Everton. C'è anche Leandro Paredes, in questo mercato creativo, con il Psg che vorrebbe uno tra Douglas Costa, Alex Sandro e De Sciglio. E, infine, c'è Houssem Aouar, anch'egli valutato 40 milioni dal presidente del Lione Aulas, che invece vorrebbe Matuidi. Lo riferisce Tuttosport.