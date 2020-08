L'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stato più volte accostato al Paris Saint-Germain, con Thomas Tuchel seriamente in bilico nonostante la semifinale di Champions League. Oggi però Giornalettismo rivela che oltre a lui c'è un altro allenatore italiano in lizza per sedersi sulla panchina del PSG: si tratta del ct azzurro Roberto Mancini, che potrebbe dare l'addio alla nazionale italiana in seguito alla nomina di Marcello Lippi come direttore tecnico da parte della Figc. Non solo: se Mancini dovesse lasciare l'Italia, ecco che proprio Allegri sarebbe un candidato al ruolo di nuovo ct!