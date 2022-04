"Un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, con la speranza di rivederlo quanto prima". Questo il messaggio che Massimiliano Allegri ha voluto mandare a chiusura della conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida tra Juventus e Sassuolo. Un omaggio e un in bocca al lupo per l'ex portierone della Juventus, colpito da un malore nella giornata di ieri. Lo stesso hanno fatto i tifosi, juventini e non solo, che nelle ultime ore hanno affollato i social e riversato messaggi per lui. Forza, Stefano Tacconi!